Preparar professionals

Creado: Actualizado:

Caminem cap a una societat on cada vegada es diagnostiquen més casos de persones amb el denominat Trastorn de l’Espectre Autista que, en realitat aplega diverses simptomatologies. Una d’elles és la de la síndrome d’Asperger. Pugen les diagnosis, però hi ha manca de formació sobre com fer-ne el tractament. Així ho ha evidenciat l’Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp). La manca d’especialització dels psicòlegs fa que davant el dubte fins i tot en els tractaments, els professionals acabin derivant els casos als especialistes que treballen per a l’associació. D’aquesta manera, el problema recau en l’entitat que està pensada per a donar respostes i atencions a afectats i famílies. La saturació de l’associació és tan gran que ara mateix tenen llistes d’espera d’un any, malgrat que poden comptar amb l’assistència de 15 professionals. Poder diagnosticar correctament és un element imprescindible d’entrada, però sense una formació adequada, el tractament posterior pot no aportar solucions correctes. Aspercamp s’ha proposat aconseguir més i millor formació de professionals, però la sanitat pública, minoritària en les diagnosis, no pot obviar a un sector de la població potser minoritari, però que cada vegada és més nombrós.