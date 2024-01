Les possibilitats de Tarragona

Creado: Actualizado:

Si l’antiga seu de Caixa Tarragona acaba convertint-se en una seu institucional de la Diputació de Tarragona, serà una bona notícia perquè servirà per a regenerar un espai urbà, molt cèntric, que començava a presentar signes de degradació. Haurà estat una manera de recuperar l’edifici i la dignitat de la zona, però la solució implicarà destinar-hi diners públics. En aquest sentit, és aquest aspecte el que podria fer qüestionar l’operació. No pas perquè no sigui coherent i que el resultat final no hagi de ser profitós. Els dubtes es plantegen perquè l’interès de la iniciativa privada per recuperar aquest espai seria un signe d’esperança les possibilitats de la ciutat. Els actuals propietaris, el grup immobiliari Vertix, es troba en una situació de provisionalitat, ja que si finalment la Diputació executa el seu dret de retracte, és qui es quedarà l’edifici. Però si finalment es duu a terme la proposta de Vertix que, a banda del cost de compra de l’immoble, vol invertir 10 MEUR a remodelar l’espai per fer-hi un modern complex d’oficines, potser es guanyaria un atractiu espai de creixement i d’atracció d’empreses. Seria, potser, un signe que Tarragona també comença a guanyar la partida del desenvolupament.