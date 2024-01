Quioscos com a símptoma

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat un dels quatre quioscos que estaven sense ús a la rambla Nova. Ha estat un concurs que finalment farà que es torni a la situació de fa alguns mesos, ja que el quiosc adjudicat, a l’alçada del número 39, acollirà una administració de loteria, és a dir, el que ja hi havia tradicionalment com activitat. Pel que fa als altres tres quioscos, no hi ha hagut ofertes i, d’aquesta manera, no tindran cap ús comercial. El consistori ha decidit que els dedicarà a serveis municipals. En aquest sentit, sembla que la regidoria de Comerç i Turisme és la que tindria més números per a quedar-se’ls. Precisament aquesta regidoria és la que haurà de treballar de valent per a recuperar un teixit comercial que la ciutat, de forma molt evident, està perdent a marxes forçades. Tant és així, que la manca d’interès per optar als quioscos n’és un símptoma clar. Si ningú no considera interessant ubicar un negoci en, segurament, l’espai de major trànsit ciutadà, és per alguna raó. Potser propostes de transformació urbanística que s’han plantejat com a futur al centre de la ciutat hauran de convertir-se en prioritàries per avançar en la recuperació comercial, i econòmica, de la ciutat.