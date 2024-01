Patrullar amb risc

Creado: Actualizado:

Alguns veïns de la zona de Boscos de Tarragona han decidit organitzar-se en patrulles nocturnes davant l’increment de robatoris a diversos habitatges de la urbanització. Una acció d’aquestes característiques planteja molts interrogants, tant pel que fa a la seva eficàcia com a la seva oportunitat. D’entrada cal considerar-la una actuació comunitària no exempta de riscos. Els veïns no tenen, evidentment, cap preparació en matèria de seguretat pública i si arriben a trobar-se en alguna situació d’enfrontament directe amb delinqüents, els resultats són, com a mínim, impredictibles. D’altra banda, en una zona de les dimensions de Boscos de Tarragona, plantejar un patrullatge eficient comportaria una quantitat d’efectius humans que difícilment podran assolir. Malgrat això, aquestes actuacions veïnals col·lectives potser serveixen per a fer un crit d’atenció als responsables públics encarregats de la seguretat. És a dir, que si es vol generar una eina de propagació i alerta sobre el problema, potser començar les patrulles sí que són útils. Tarragona està pendent d’incrementar plantilla de la Guàrdia Urbana. Potser aleshores es podrà alleugerir la preocupació, raonable, dels veïns.