Moure el complex, per lògica

Tarragona té pendent de realitzar i aprovar el seu POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) actualitzat i, sobretot, pensat com a eina de desenvolupament i creixement de la ciutat. Només el temps dirà si l’acció de la justícia, que va tombar l’ordenació existent des del 2013, haurà acabat sent una sort per a millorar la planificació de la ciutat o si, altrament, es produirà un desgavell a causa de la manca de control administratiu. Hi ha molts fronts oberts a la ciutat com per esperar que hi hagi un desenvolupament ‘feliç’ del nou document. Tarragona ha de saber créixer de manera compensada, però ha de començar a trobar la forma de relligar un entramat molt complex a causa d’uns barris que la història social i urbanística ha deixat massa distanciats del centre urbà. Un d’aquests fronts oberts, però que compta amb un consens notable, és la necessitat de traslladar el Complex Educatiu -l’Antiga Laboral- de la seva ubicació actual. Caldrà cercar el consens final sobre on posar-lo (ERC ja va fer la seva proposta cap a Campclar i ara el PSC el vol darrere la Floresta o l’Albada), però treure’l d’un espai mal comunicat i envoltat d’una alta activitat industrial és, simplement, una qüestió de lògica, per no dir-ne de sentit comú.