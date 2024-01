Algú a l’altra banda

Creado: Actualizado:

De vegades les administracions semblen oblidar la finalitat que les defineix, i que és tan simple com el servei al ciutadà, a l’administrat. Per això, hi ha iniciatives que són lògiques, però que cal aplaudir perquè sovintegen poc. És el cas de la unificació que la Generalitat ha decidit fer de diverses oficines d’atenció ciutadana a Tarragona. Drets Socials, Presidència i Territori tindran la seva atenció al públic en un mateix indret, a la seu d’aquest últim organisme. No es tracta només d’economitzar recursos –es mantenen les seus dels serveis territorials en les seves ubicacions actuals, així que hi ha poc estalvi–. Es tracta de fer més fàcil el tracte amb el ciutadà. És cert que cada vegada és més senzill realitzar tràmits de manera telemàtica, gestionar documentacions, fer pagaments. Però això no treu gens d’importància l’atenció personalitzada que, molt sovint, espera rebre la persona que necessita fer gestions a un ens públic. És evident l’existència d’una bretxa digital que afecta la població de major edat. Però no és només una qüestió generacional. La persona, de qualsevol edat, que ha de resoldre un tràmit/problema ha de poder tenir, quan li cal, algú que li respongui a l’altra banda. A l’altra banda del taulell, també.