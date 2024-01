Creado: Actualizado:

A les comarques de Tarragona, la matriculació –per extensió, també la venda– de vehicles amb motor de gasolina encara és superior a la dels considerats com a cotxes ecològics. És el tipus de motor escollit per gairebé el 50% dels compradors de vehicles nous. Es tracta d’un percentatge superior a la resta de demarcacions catalanes. De fet, Tarragona és l’únic territori on encara els cotxes més ‘verds’ no han superat la quota de matriculacions dels de gasolina. Hi hauria algun matís a fer, perquè a indrets com Lleida, els vehicles amb motor dièsel encara representen un percentatge destacat, tot i que és ben cert que progressivament la seva venda ha anat caient inexorablement. Les ajudes i les promocions sembla que encara no han fet prou forat entre els tarragonins per apostar pels models més respectuosos amb el medi ambient, siguin híbrids o directament elèctrics. Hi hauria factors a estudiar per analitzar-ho. El primer, el nombre de punts de càrrega, molt dispar en funció de la localitat. També és rellevant el factor econòmic. Un nivell de renda que faciliti anar a buscar cotxes que són més cars o la mateixa tipologia urbana en molts casos, ja que els carregadors particulars són, també, un element a considerar.