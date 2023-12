Exigents amb els serveis

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Tarragona començarà l’any 2024 tenint definits els comptes de què disposarà per a la seva gestió pública. Sembla una obvietat, però no sempre els consistoris poden engegar un nou exercici anual amb el pressupost definitiu aprovat. La capital tarragonina ha tancat el pressupost en 205 milions d’euros. És la quantitat que en tots els capítols administratius i els d’inversions s’acabarà gastant el consistori al llarg de l’any. Però són faves comptades: En la comptabilitat pública s’han hagut de preveure els ingressos suficients per a equilibrar la balança econòmica municipal. I bona part de les aportacions són les que es generen amb la fiscalitat aplicada als ciutadans. L’aportació estatal finalment ha aconseguit alleugerir les pujades impositives previstes i mantenir congelades o reduïdes algunes tarifes. Però, de tota manera, la majoria dels serveis municipals s’hauran de pagar. Continuem en un període d’inflació creixent i la previsió no sembla que apunti a una millora immediata. Els impostos municipals, tot i que menys del previst, han pujat i això segur que tornarà encara més exigents els usuaris dels serveis públics de la ciutat. Una assignatura que el govern ha de voler aprovar, en benefici de tots.