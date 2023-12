Qualitat de l’aire, qualitat de l’estudi

Creado: Actualizado:

L’estudi de la qualitat de l’aire de Tarragona és un reclam d’alguns sectors polítics i mediambientals, però cal con- templar-ho també com una necessitat. L’Ajuntament de Tarragona el va paralitzar per raons econòmiques i ara ha anun- ciat que demanarà que s’inclogui una partida al pressupost de la Generalitat per poder-lo assumir i ampliar el seu abast a al- tres municipis. L’experiència al Camp de Tarragona ens remet a actuacions de municipis petits, a la voluntat d’empreses com Repsol d’intentar aportar llum a la seva activitat —a través de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire, que compta amb el suport científic de la URV— o a propostes més oficialistes, com la Tau- la de la Qualitat de l’Aire que, per una raó o altra mai no han acabat de generar un consens social sobre la seva actuació. Si finalment el pressupost que s’aprovi al Parlament inclou aques- ta partida, caldrà gestionar la proposta d’una manera consen- suada amb molts actors per assegurar-ne la utilitat. I les dades arribaran, potser, també assenyalant canvis en la indústria, que afectada per una crisi de demanda, està plantejant una impor- tant transformació, que, en gran part, també haurà de repercu- tir en una millora en les seves afectacions mediambientals.