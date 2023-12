Expandir-se amb energia

Creado: Actualizado:

Els equilibris polítics producte de les eleccions han deixat un panorama municipal propici a gestar accions col·laboratives. No és que abans no fos possible, però ara tot sembla més fàcil d’acordar. De fet, estem ja immersos en un procés de creació de la que ha de ser la segona àrea metropolitana de Catalunya. Això encara no està molt clar cap a on derivarà, tot i que l’esperança és que sigui una eina útil pels ciutadans, però hi ha alguns precedents que poden agafar-se amb un cert, i objectiu, optimisme. Per exemple, diversos ajuntaments es van posar d’acord per a crear Sirusa, dedicada a la incineració de residus urbans. També, sorgida des de Reus, l’aplicació Aparcar ha estat possible implementar-la amb èxit en altres municipis i està en marxa la creació de FuneCamp, per a gestionar els serveis funeraris de Reus, Constantí, Salou i Vila-seca. Sembla que el camí de l’expansió és el que també es proposa Reus Energia, pensada per abaratir costos energètics i generar des de l’àmbit públic energia pels serveis municipals. El bagatge reusenc pot ser un punt de partida amb garanties per dur el model a localitats veïnes. I més quan l’energia, el seu cost, és un argument recurrent en el creixement de la despesa dels Ajuntaments.