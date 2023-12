El tramvia fins a les últimes conseqüències

Creado: Actualizado:

Fins no fa gaires mesos, el projecte del tramvia pel Camp de Tarragona semblava més una utopia que no pas un projecte real de futur. Finalment, però, es va fer una proposta de traçat i la Generalitat va engegar la licitació de trens, tot i que va resultar fallida perquè cap empresa va optar a construir-los pel preu ofert. Un altre problema afegit és purament tècnic, però pot esdevenir un terratrèmol polític. En la redacció del projecte sembla que s’ha fet evident que no n’hi haurà prou amb les bateries de les màquines del tramvia per cobrir distàncies llargues. I aquesta circumstància pot obligar a habilitar una catenària per subministrar energia extra als trens. Salou, però, i aquest és un posicionament que sempre ha mantingut, no està disposat a permetre que s’instal·li nou cablejat elèctric aeri al seu terme. De fet, n’està tan convençut el consistori de la seva postura, que ha amenaçat d’arribar fins a les últimes conseqüències —en aquest cas, jurídiques— per impedir-ho. Tractant-se, com és el cas, d’una qüestió tècnica, al final la solució segurament implicarà incrementar pressupost pel projecte. Un projecte que precisament ahir els autotransportistes, mirant cap a casa, van qualificar de «faraònic» i innecessari.