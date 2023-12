Mobilitat i aparcament

Creado: Actualizado:

No es tracta d’un problema exclusiu de la ciutat de Tarragona, però sí que n’és un dels més recurrents. La mobilitat a la capital tarragonina està marcada per diversos factors que no l’afavoreixen. La mateixa orografia urbana és un hàndicap per a la fluïdesa del trànsit i, de retruc, també se’n veu afectada la mateixa circulació dels vianants. Els processos de pacificació han estat escassos i els considerats casos d’èxit, com el del carrer Canyelles, no deixa de ser un tram petit, en un espai d’alta densitat comercial i en el que l’eliminació de la circulació no era, en cap cas, traumàtica. Altres propostes més atrevides, i que podrien afectar a amplis trams de la rambla Nova, per exemple, segurament tardarem força temps a veure-les materialitzades. En qualsevol cas, aparcaments dissuasius com el que ahir es va inaugurar a la zona de Joan XXIII són models encertats per donar solució a usuaris que tenen la feina a la mateixa zona, però segurament encara estan lluny de servir, almenys de manera significativa, per eliminar la circulació del centre de la ciutat. Ni el transport públic ni el servei dels denominats VMP (patinets o bicicletes de lloguer) han aconseguit esdevenir una alternativa real.