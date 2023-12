Manca de residències

Creado: Actualizado:

Els familiars dels usuaris de la residència per a la gent gran Mare de Déu de la Riera han mostrat la seva preocupació per l’anunci del tancament d’aquest equipament. L’Ajuntament ha signat el decret per iniciar l’expedient de supressió del servei de Residència assistida i, tot i que no hi ha una data clara sobre el tancament, aquest sembla inevitable. La manca de centres residencials per a gent gran actual és només la punta de l’iceberg. Si no es comencen a aplicar polítiques estratègiques per afavorir la creació de places públiques, les generacions que ara ocupen la part mitjana de la piràmide de població hauran d’enfrontar-se a un envelliment incert. Catalunya va passar de tenir 66.205 places residencials per a persones majors l’any 2013 a 64.367 l’any passat, és a dir, gairebé 2.000 menys, tot i l’increment de les persones d’edat avançada. D’altra banda, es calcula que Espanya té un dèficit de 75.000 places residencials per a aconseguir els criteris fixats per l’Organització Mundial de la Salut de 5 places per cada 100 persones majors de 65 anys. La solució no pot arribar de mans privades i cal una intervenció pública immediata i estratègica.