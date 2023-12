A propòsit del projecte de Hard Rock

Creado: Actualizado:

El projecte de macrocomplex amb casinos hauria de construir Hard Rock als terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de PortAventura, a Vila-seca i Salou, ha tornat a sortir a la palestra de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat. El projecte torna a ser moneda de canvi, en aquest cas per part d’En Comú Podem, que supedita el seu suport als comptes de 2024 a la renúncia del complex. No és la primera vegada que succeeix. Els socialistes demanen tot el contrari: si es vol el seu suport, tirar endavant amb el projecte és una de les condicions. Tot plegat després que la portaveu del Govern afirmés recentment que el complex no es farà si no compleix tots els requisits tècnics i legals, quelcom que sembla una obvietat, però que llença un missatge contradictori a possibles inversors. En qualsevol cas, després deu anys en què es va anunciar una inversió milionària –aleshores BCN World– i sis anys des que es va anunciar Hard Rock com a únic inversor, el projecte que ha d’ocupar els terrenys del CRT sembla cada cop més una entelèquia, sobretot perquè la companyia no s’ha pronunciat mai al llarg dels darrers anys, tot i la incertesa que han provocat els arguments polítics a favor i en contra.