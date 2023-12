Més hosteleria al centre

Creado: Actualizado:

El centre de Reus ha duplicat el nombre de negocis dedicats a l’hostaleria en només cinc anys. El creixement a la resta de la capital del Baix Camp ha anat també en augment els darrers anys. L’hostaleria ha anat guanyant terreny al comerç al nucli històric de la ciutat, però malgrat això, el centre continua comptant amb un ampli teixit comercial. L’hostaleria ha trobat amb aquest sector la simbiosi perfecta. Així com en altres municipis l’hostaleria es nodreix de l’oferta turística, al centre de Reus, aquesta ho fa del comerç.

L’obertura de cada cop més negocis d’hostaleria ha acabat fent un efecte crida que permet la convivència i supervivència dels establiments, els quals intenten diferenciar-se de la competència. Així, el tancament d’alguns comerços s’ha anat compensant de forma natural amb el floriment del nou ecosistema econòmic en què l’hostaleria omple locals, però també de vida el centre de Reus. L’Ajuntament també està sent clau per mantenir viu el nucli històric amb iniciatives com els Espais Vius, un programa que demostra que la intervenció de les administracions públiques és cabdal a l’hora de dinamitzar zones en declivi.