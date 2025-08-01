L’esclavatge del segle XXI
Benvolgudes i benvolguts, una de les accions socials del Jubileu per part de la Conferència Episcopal Espanyola se centra en el tràfic de persones. He tingut l’oportunitat de conèixer-ho de més a prop, a propòsit d’una reunió de l’episcopat tinguda a Madrid. Heus ací alguns testimonis:
«Margarita és el nom que emprava en el club.» Tot va començar per la manca de diners i oportunitats en un país, Veneçuela, marcat per la violència política i la coerció dels drets fonamentals de la població. Un bon dia, un amic de la família, li va oferir venir a Espanya a treballar. «Vaig sentir que m’havia tocat la loteria.» «Però el que s’iniciava era un infern.» Després de tres dies de viatge juntament amb altres dones, va ser entregada a un home de Castelló, on li van treure el passaport i els diners. «Vaig demanar explicacions i la resposta va ser: “Ara ets meva. He pagat un munt de diners per tu i treballaràs de prostituta!”» Fou un cop mortal: «Havia escoltat que aquestes coses podien passar, però no podia creure que això em passés a mi, i menys que un amic de la família em pogués fer això.» Es va posar a cridar que no ho faria ni morta, però «em va colpejar fortament i després em va amenaçar que atacaria la meva família, que coneixia pel meu “amic”».
Aquest és un dels perfils típics d’una víctima del tràfic per explotació sexual: «una dona migrant, sense documentació, en situació de vulnerabilitat i amb dependències familiars». Així s’expressa la Gna. Cristina, Religiosa de les Oblates, una Congregació nascuda per atendre dones víctimes d’explotació sexual. I la Gna. Consol, de les Adoratrius, afegeix: «Normalment venen de països amb inestabilitat, de situacions on hi ha nombroses dificultats econòmiques i polítiques. […] Acostumen a venir de força violència, que pot ser, fins i tot, estructural, perquè són dones que viuen en vulnerabilitat i, per això, més fàcils de captar.»
Segons dades de l’any 2023, a Espanya es van identificar 1.466 víctimes de tràfic de persones i es van dissoldre 109 màfies criminals. «Hem de tenir en compte que el nombre de víctimes és molt més gran, però no arriben a ser identificades perquè es tracta d’un fenomen ocult i molt complex de detectar», afirma la Sra. María Francisca Sánchez, directora del Departament de Tràfic de Persones de la Conferència Episcopal Espanyola. «És l’esclavatge del segle XXI», afegeix, tot evocant el capítol 25 del Levític. Per aquest motiu, una de les accions del Jubileu és intensificar aquesta acció social. I conclou: «Convé promoure la sensibilització i la prevenció i impulsar la coordinació de les entitats eclesials implicades en l’acompanyament a víctimes i supervivents, promovent la creació d’espais d’acollida a les diòcesis i equips de treball a les xarxes socials». Esperem que així sigui.