Setanta-cinc anys de ‘Full Dominical’

Creado: Actualizado:

Benvolguts i benvolgudes, aquesta setmana, el Full Dominical ha complert setanta-cinc anys. Era el dia 19 de març de 1950, solemnitat de Sant Josep. D’aquí que, juntament amb aquesta edició, hi trobareu la primera làmina d’una sèrie de dotze que s’entregaran cada primer diumenge de mes, on fem memòria dels primers Fulls Dominicals editats.

La història dels Fulls Parroquials o Diocesans, però, ve de més lluny. Val a dir que, a banda d’iniciatives de parròquies concretes, a partir del 6 de gener de l’any 1907, per iniciativa del bisbe Torras i Bages, havia començat a sortir una Fulla Dominical, amb la benedicció de la majoria dels bisbes de Catalunya que, a Tarragona, no va acabar de quallar.

No va ser fins l’any 1950 quan l’arquebisbe Benjamín de Arriba y Castro va prendre la iniciativa de fer un Full propi per a Tarragona. En una circular als rectors, n’exposava el projecte, indicant que tindria, fins i tot, algun article en català. Es deixava lliure la quarta pàgina perquè cada parròquia hi pogués imprimir les notícies locals.

L’any 1977, el nostre Full s’unia al de les diòcesis de Vic i Solsona, tot i que es mantenien pàgines pròpies. L’arquebisbe Josep Pont i Gol deia en la presentació: «S’imposa la necessitat d’una creixent vertebració de les Esglésies de Catalunya […]. Precisament, per tal de fer més efectiva aquesta amistat pastoral, tots plegats hem pensat que fora interessant de fer la prova de sumar l’esforç i l’afany» de fer un Full conjunt. Aquesta unitat perdurà fins l’any 2001, quan l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach es desvinculà del projecte.

I és així com, setmana rere setmana, any rere any, el nostre Full ha arribat als setanta-cinc anys. I si Déu ho vol i nosaltres també ho volem seguirà el seu camí cap a noves fites. Com un company fidel, i procurant adaptar-se al pas dels temps, arriba cada cap de setmana a les nostres mans i ens l’enduem a casa com un complement d’allò que hem viscut a l’església amb la nostra comunitat.

El Full ens ajuda a obrir-nos a tota la comunitat diocesana i també universal, i ens fa redescobrir la nostra pertinença més genuïna. Ens relliga al bisbe propi, que ens escriu una carta cada setmana. El Full diu i ens comenta la Paraula de Déu i ens assabenta de les notícies d’altres comunitats. Ens posa al dia del que viu la nostra Església, ens proposa de reflexionar sobre molts temes que afecten la nostra acció en el món i ens fa conèixer personatges i grups que estimulen la nostra vida de fe.

Així esdevé com aquella petita gota d’aigua que forada la roca. Algun dia convindrà analitzar amb precisió la història interna i externa del nostre Full. Amb tot, podem estar segurs que ha nodrit la fe de molta gent i que ha cooperat a fer-los sentir membres vius de la diòcesi i de les seves respectives comunitats. Per molts anys!