El Jubileu i les obres de Misericòrdia

Benvolguts i benvolgudes, aquesta setmana hem iniciat el temps de Quaresma, i d’una manera especial, com a gran preparació per a la Pasqua, l’Església ens convida a tres pràctiques essencials: l’almoina, la pregària i el dejuni. Convé indicar que aquest dejuni implica abstenir-nos de quelcom per tal d’ajudar amb més pressura els necessitats.

Ja ho diu un dels Prefacis de la missa d’aquest temps quaresmal, quan resa: «Perquè [Senyor] vós voleu que nosaltres, pecadors, agraïm els vostres dons amb les privacions voluntàries, que moderen el nostre afany de suficiència, són profitoses als pobres i així ens fan imitadors de la vostra gran bondat.»

Adoneu-vos que aquest esperit penitencial es troba molt present en totes les disposicions de l’Any Jubilar. Com afirma el papa Francesc, amb l’exercici de les obres de misericòrdia i de penitència en l’Any jubilar «som cridats a ser signes tangibles d’esperança per a molts germans i germanes que viuen en condicions de penúria» (Spes non confundit, n. 10).

Així, doncs, els fidels poden obtenir el do de la indulgència jubilar mitjançant l’exercici de les obres de misericòrdia i de penitència, especialment amb els germans que es troben afeixugats per diverses necessitats, amb les quals testimonien la conversió empresa.

De la mateixa manera, els fidels podran obtenir el do de la indulgència jubilar si visiten durant un temps els germans que es troben en necessitat o en dificultat: malalts, empresonats, ancians en solitud, persones amb capacitats diferents…

Aquestes obres de misericòrdia impliquen, a l’hora de la veritat, realitzar un pelegrinatge cap a Crist present en ells (cf. Mt 25, 34-36). Amb tot, es tracta també de tenir present les habituals condicions espirituals, sacramentals i de pregària.

La indulgència plenària jubilar podrà ser aconseguida també mitjançant iniciatives que ajudin de manera concreta i generosa a l’esperit penitencial, redescobrint en particular el valor penitencial del divendres: abstenint-se, en esperit de penitència, almenys durant un dia, de distraccions banals —reals i també virtuals, induïdes, per exemple, pels mitjans de comunicació i per les xarxes socials—, i de consums superflus —per exemple, dejunant o practicant l’abstinència segons les normes generals de l’Església i les especificacions dels bisbes.

També, el do de la indulgència es podrà obtenir atorgant una proporcionada suma de diners als pobres; sostenint obres de caràcter religiós, caritatiu o social, especialment en favor de la defensa i protecció de la vida en cada una de les seves etapes i de la qualitat d’aquesta, de la infància abandonada, de la joventut en dificultat, dels ancians necessitats o sols, dels migrants «que abandonen la seva terra a la recerca d’una vida millor per a ells i per a les seves famílies» (Spes non confundit, n. 13).

També, dedicant una part del propi temps lliure a activitats de voluntariat que siguin d’interès per a la comunitat o altres formes similars de compromís personal.