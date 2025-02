El Jubileu i les esglésies jubilars

Creado: Actualizado:

Benvolguts i benvolgudes, amb motiu de l’any Jubilar, i amb la finalitat que els fidels de la nostra arxidiòcesi puguin escoltar i acollir tant l’anunci d’esperança de la gràcia de Déu com els signes que testifiquen la seva eficàcia, puguin pelegrinar per a viure les gràcies jubilars i poder obtenir el do la indulgència, s’han establert cinc temples jubilars, un a cada arxiprestat: la Catedral de Santa Tecla de Tarragona; la Parròquia-Santuari de la Mare de Déu del Lledó de Valls; el Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus; el Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, i la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell.

Els creients que estiguin veritablement penedits dels seus pecats, excloent tot afecte al pecat i moguts per l’esperit de caritat, i compleixin les condicions acostumades, és a dir, la confessió sacramental, la comunió eucarística i la pregària per les intencions del Sant Pare, podran obtenir el do de la indulgència en els pelegrinatges a qualsevol d’aquests cinc temples jubilars de l’arxidiòcesi.

En aquests pelegrinatges, hauran de participar devotament en l’Eucaristia, o en una celebració de la Paraula de Déu, o bé, en el res de l’ofici de lectures, laudes o vespres, en el viacrucis, en el res del sant rosari, etc. També, en una celebració penitencial que conclogui amb les confessions individuals dels penitents, com està establert en el Ritual de la penitència.

Els pelegrinatges a aquestes esglésies jubilars també es podran fer individualment, en família o en grup i, durant un període de temps adequat, realitzar l’adoració eucarística i meditació, concloent amb el parenostre, la professió de fe i invocacions a Maria, Mare de Déu, perquè en aquest any sant tots «puguin experimentar la proximitat de la més afectuosa de les mares que mai no abandonen els seus fills» (Spes non confundit, 24).

Els creients que no puguin participar per greus motius en les solemnes celebracions, en els pelegrinatges i en les visites citades, especialment les monges de clausura, els ancians, els malalts, els reclusos, com també aquells que, en hospitals o en altres llocs presten servei continu als malalts, podran obtenir el do de la indulgència jubilar si s’uneixen en esperit als fidels que participin presencialment, particularment en les celebracions del Sant Pare o del bisbe diocesà.

Amb aquesta participació espiritual, podran recitar allà on es troben, per exemple, a la capella del monestir, de l’hospital, de la residència d’ancians, de la presó, o a casa… el parenostre, la professió de fe en qualsevol forma legítima i altres oracions conforme a les finalitats de l’Any Sant, oferint els seus sofriments o dificultats de la seva vida.

La setmana vinent, si a Déu plau, continuarem amb aquesta temàtica i, en iniciar-se el dimecres vinent el temps de Quaresma, parlarem del do de la indulgència per mitjà de les obres de misericòrdia i de penitència.