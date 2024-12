La fraternitat, far d'esperança

Creado: Actualizado:

Benvolguts i benvolgudes, avui iniciem l’Any Jubilar com a poble sant que peregrina a Tarragona, units al Sant Pare i a milers de cristians de les diferents Esglésies diocesanes.

El propòsit del Jubileu és interpel·lar els cristians a fi d’escoltar i afrontar totes les situacions des de la perspectiva de «l’esperança que no enganya» (Rm 5,5), cridats a oferir una llum nova i atraient. Aquest Jubileu ens pot ajudar a recordar que la irrupció del regne de Déu no és possible sense misericòrdia i perdó, sense escolta i acolliment, sense renovació de les relacions entre les persones i les comunitats. Entrem en un temps de gràcia, deixant enrere diferències, disputes i picabaralles, tot corrent a abraçar-nos com germans i germanes que comparteixen un sol cor i una sola ànima en els sentiments de Crist.

Quin far d’esperança no seríem si tothom ens veiés actuar amb respecte, cura i empatia envers els altres, si la nostra Església fos la casa que consola i aixopluga cada ésser humà, membres tots de la gran família humana, per oferir-li les riqueses del missatge de Jesús de Natzaret!

També jo vull demanar-vos, i demanar-me, que avui i aquí, això és, en la nostra estimada arxidiòcesi de Tarragona, aprenguem a créixer i aprofundir el misteri de comunió trinitària que ens convoca com a poble sant de Déu i que ens fa esdevenir llar de fraternitat.

Quin sentit tindria en aquest món nostre, a voltes envaït pel desànim de la deshumanització i dels conflictes armats, presentar-nos també nosaltres, els cristians, dividits i enfrontats? No us sembla que la nostra aportació més genuïna ha de ser oferir un testimoniatge de fraternitat que manifesti la força de l’Evangeli i eradiqui tot allò que no és amor ni unitat? Recordem les paraules de Jesús: «Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres» (Jn 13,35). Ens ho creiem, això?

Aquesta és la llum que m’agradaria compartir amb tots vosaltres, en l’exhortació pastoral La fraternitat, far d’esperança que avui faig pública, desitjós que arribi als racons més recòndits dels nostres cors i de les nostres comunitats, per deixar-ho tot ben il·luminat i resplendent. És el moment d’afinar les nostres orelles i obrir els nostres cors. Per això, cercarem espurnes d’aquesta bona nova de fraternitat, centrant-nos primer en els testimonis bíblics i fent després un recorregut per la història eclesial, mirant d’escoltar i aprendre de tants germans que han volgut fressar el mateix camí de Déu. Això ens ajudarà a redefinir la nostra identitat i la nostra missió com a germans i germanes en Crist, portadors de l’esperança que no enganya.

Amb aquests sentiments, us desitjo que tingueu un molt bon Any Jubilar 2025!