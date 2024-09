Ramon Grau i Gràcia, una gran persona

Creado: Actualizado:

El Ramon Grau era una gran persona. El vaig conèixer fa molts anys quan preparàvem les eleccions a l’Ajuntament de Tarragona i, de seguida, em vaig adonar que estava davant d’una persona cordial, divertida i intel·ligent. Sempre de bon humor.

Durant els anys que vàrem compartir tasques Municipals, el Ramon sempre tenia una idea amb la qual intentar fer agradable la vida dels ciutadans de Tarragona. Va ser tinent d’Alcalde d’Urbanisme i Cultura i va destacar per la creació de la Comissió d’Estètica, que tenia com a objectiu recuperar la imatge perduda per la nostra ciutat. Des de la seva feina a la regidoria va ser, també, essencial en la recuperació de les festes de Sant Magí i de Santa Tecla.

Seva va ser la decisió de restaurar el Teatre Metropol i la renovació de l’estàtua de Roger de Llúria. De fet, va muntar una estructura per poder veure de prop la cara de l’Almirall.

Grau també va ser diputat en el Parlament de Catalunya. Allí va treballar en dos temes essencials: l’estudi de la Revisió i l’Aplicació del Pla de Seguretat de les Químiques de Tarragona i la proposta, aprovada per unanimitat, amb l’objectiu final de convertir Tarragona en ciutat Patrimoni de la Humanitat. En les dues feines va demostrar ser un home de consens i molt eficaç.

Sempre mostrava una gran força en la defensa dels seus criteris i era molt fidel als seus companys. Però per damunt de tot, va ser un gran Tarragoní. El seu pas per Tarragona, venint de Xàtiva, ha estat molt profitós per la ciutat i hem d’estar molt agraïts per la seva feina.