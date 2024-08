Creado: Actualizado:

Tots els diumenges del mes d’agost, i també l’últim del mes de juliol, ens endinsem en l’evangeli de sant Joan, deixant la lectura continuada de l’evangeli de sant Marc per aturar-nos en el capítol 6 del quart evangeli, en l’anomenat «discurs del pa de vida,» que Jesús fa a la sinagoga de Cafarnaüm després de la multiplicació dels pans i els peixos.

Sant Joan al darrer sopar no ens narra la institució de l’eucaristia, com ho fan els altres evangelistes i sant Pau a la primera carta als Corintis. En canvi ara, d’una manera magistral i pedagògica, l’apòstol i evangelista, desgrana el gran sentit que té l’eucaristia, que és font i cimal de la vida cristiana, com diu el concili Vaticà II.

El Senyor, en aclarir un diàleg amb els jueus sobre el sentit de la multiplicació del pans i els peixos que han viscut hores abans, els fa una proposta que és també una afirmació d’ell mateix: «Jo soc el pa que dona la vida: els qui venen a mi no passaran fam i els qui creuen en mi no tindran mai set.» És una afirmació que es fonamenta només en la seva persona, tan sols en les seves paraules, en l’autoritat que li ve del Pare; definitivament en la seva vivència de Fill, i per això pot dir «Jo soc.»

Aquestes paraules, «Jo soc,» escoltades amb fe avui són per a nosaltres un fonament en la nostra vida cristiana: el «Jo soc» de Jesús es mostra ell mateix no solament com a pa sinó també com a camí, cep veritable, porta i llum, pastor que coneix les seves ovelles, i sobretot com a resurrecció.

Aturem-nos en l’eucaristia que és pa veritable, aliment de peregrins i penyora de vida eterna.

Participar en l’eucaristia és participar del Senyor ressuscitat que aleshores a Cafarnaüm i avui ens diu: «Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia.» Participem del pa que ens dona vida en la quotidianitat, ens alimenta en les tribulacions d’aquest món, ens consola en l’angoixa, ens gratifica en les alegries i ens anticipa el banquet de vida eterna. Nodrits per l’eucaristia podrem dir com sant Pere el proper diumenge: «Senyor, aquí aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.»

Eucaristia, pa de vida per a menjar, assaborir, compartir i gaudir. Menjar que ens fa sortir del nostre cor una confessió com la de primer dels apòstols, que reconeix que només en Jesús hi ha vida perquè té paraules de vida eterna.

Bon profit del pa de l’eucaristia.