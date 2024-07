Creado: Actualizado:

Troba un motiu i la motivació apareixerà. Amb un motiu em refereixo a un camí, una meta, un objectiu. Segurament la part més difícil és la paciència que cal tenir per a trobar un camí que vulguis i desitgis realitzar. Poden passar fins i tot anys i portar-te això a la desesperació més absoluta. Però al final apareixerà i pensar això és el que t’impedirà tornar-te boig per més temps que passi. Una vegada trobes aquesta sendera que vols seguir ja t’oblides ràpidament del mal estar i del temps trigat a veure’l.

L’emoció per tornar a tenir alguna cosa a fer, et fa feliç, és tal que la resta queda ja molt enrere. Sense pressa, però sense pausa. Tracta aquest inici amb afecte no et decebis, simplement gaudeix del camí, no vulguis visualitzar el final, gaudeix el pas a pas. Recorda que trobar-ho no ha estat fàcil i, per tant, només gaudeix-ho no vegis inconvenients que n’hi haurà, però no et centris en ells.

Centra’t en el fet que tornes a tenir un motiu i a gaudir de poder tornar a gaudir d’això. Només recorda el proverbi xinès «tot camí de mil llegües comença amb un pas» i així pas a pas, tornar a recórrer una meta et portarà el ben estar que sempre has tingut en recórrer les metes. M’encanta sempre recordar aquest vers «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». Mai perdeu l’esperança més tard o més d’hora les coses acaben sortint bé.