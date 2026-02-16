«El tranvía será el primer elemento estructural del Área Metropolitana del Camp de Tarragona»

Carles Ruiz en la calle Vidal i Barraquer de Tarragona, por donde se prevé que pase el tranvía.Gerard Martí Roig

Carles Ruiz lleva un año y medio como presidente de Ferrocarrils de la Generalitat y una de las grandes carpetas que ha tenido sobre la mesa es el TramCamp. «Tenemos muchas ganas de aterrizar en Tarragona», expresa.

El proyecto fue una adjudicación directa del Govern a Ferrocarrils. ¿Por qué a FGC y no a Renfe o a una empresa privada?

«Ferrocarrils es el instrumento del Govern. Nosotros hasta ahora hemos operado líneas metropolitanas, hicimos también el encargo de La Pobla y, lógicamente, en un proyecto de la importancia que tiene este primer tranvía del Camp de Tarragona, el Govern decidió que la empresa, que ya era su operadora, sacara adelante este proyecto».

¿Qué papel juega la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) del Camp de Tarragona en este proyecto?

«Son cosas diferentes. Nosotros somos un operador: ejecutamos aquellos encargos de movilidad que recibimos por parte del Govern o de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Los llevamos adelante como operador. Otra cuestión es la gestión del conjunto del sistema, que controla el Govern también a través de la ATM».

¿Qué debe esperar la ciudadanía en cuanto al servicio?

«Estamos trabajando en el primer elemento estructural del Área Metropolitana del Camp de Tarragona. Tal como estará configurado, generará nuevas dinámicas de movilidad que ahora no existen o que se realizan de otra manera. La ciudadanía debe disponer de un sistema de transporte público en toda el área metropolitana que conecte elementos tan importantes como Tarragona, el aeropuerto de Reus o toda el área turística de Cambrils, Vila-seca y Salou».

¿El objetivo es que la ciudadanía sustituya el coche privado por el tranvía?

«Hay un elemento muy claro: la movilidad privada ha llegado a su límite. Ya no podemos inventar más carreteras ni más viales; no tenemos capacidad. Las ciudades, y sobre todo las áreas densas como Tarragona o Barcelona, no pueden promover más movilidad privada. Por tanto, el futuro está claramente en los sistemas de transporte público».

¿Cómo se puede ser competitivo en un sistema de transporte público?

«Garantizando fiabilidad, tiempos adecuados y llegando a muchos puntos de interés para las personas, y eso es precisamente lo que se está configurando con el TramCamp».

¿Será compatible con el autobús o será competencia?

«Cada sistema de movilidad es totalmente diferente. No es igual la función de un autobús, la de un tranvía o la de un tren de cercanías. Todos son complementarios, eso es lo importante. El gran cambio que se está produciendo en la movilidad es la interoperabilidad: sistemas distintos, complementarios y con operadores diferentes. No se puede pedir lo mismo a un autobús que a un tranvía. Todos son necesarios porque cubren etapas y puntos distintos. Lo importante es el sistema y que haya elementos estructurales, como el tranvía, con mayor capacidad para mover personas en puntos estratégicos».

Zonas turísticas

La fase 1 del TramCamp pasará por zonas y municipios turísticos. ¿Qué impacto prevén?

«Será un servicio inédito en el país: un transporte rápido y de gran capacidad que atravesará toda la zona turística. Supondrá un potencial para estos municipios y permitirá una vinculación más estrecha entre el territorio».

La previsión es que este tramo esté operativo en 2028. ¿Llegarán a tiempo?

«Sí, seguimos los plazos de nuestra agenda. Ya estamos iniciando las primeras obras sobre el terreno. Se han comprado los tranvías y adjudicado los talleres, que serán una pieza clave. Estamos cumpliendo el calendario para que sea una realidad en 2028».

A nivel de plantilla, ¿pueden asumir el proyecto con el personal actual o deberán reforzarse?

«El desarrollo se hará aquí en el territorio. Es un proyecto y un servicio nuevos, por lo que prácticamente se creará toda una plantilla y una estructura de gestión nuevas dentro de Ferrocarrils. Ya hemos publicado una plaza de dirección para el proyecto».

En cuanto a tarifas, ¿habrá integración con otros transportes?

«Siempre trabajamos con modelos integrados. El sistema tarifario se determina con el Departament y la ATM, pero esa fase aún no está abierta».

Relación con el territorio

¿FGC estará abierto a modificaciones propuestas por ayuntamientos o vecinos?

«Cuando nos implantamos en un territorio mantenemos una relación muy estrecha con ayuntamientos y usuarios. Lo hacemos en La Pobla y en las líneas metropolitanas. El sistema ferroviario no se puede cambiar constantemente, pero se planifica con debate territorial previo».

¿Qué calendario prevén para la fase 2?

«Lo marcará el proyecto que está finalizando el Departament. Es más complejo y afecta a más interlocutores e infraestructuras».

Crisis de Rodalies

Ante la crisis de Rodalies, ¿cómo ve la posibilidad de que FGC sea la operadora?

«La decisión del Govern de crear una nueva empresa para asumir el traspaso y las líneas en funcionamiento es adecuada. Ferrocarrils está centrada en nuevos proyectos como el tren al aeropuerto o la ampliación hasta Gràcia. Creceremos un 50% y necesitamos adaptarnos».