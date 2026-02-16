El TramCamp toma el tranvía de Tenerife como modelo de referencia

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Quién lo diría. Pocas conexiones pueden establecerse entre el Camp de Tarragona y Tenerife. Pero el tranvía podrá ser una. El TramCamp que proyecta Ferrocarrils de la Generalitat en nuestro territorio tiene como principal referencia el de la isla canaria. «Hemos estado comparando con otros tranvías porque es la primera vez que ponen en marcha un tren desde cero. Hay que tener en cuenta que cada servicio tiene su dimensión y está adaptado al lugar donde se ubica. Pero el tranvía de Tenerife es el que más se aproximaría a nosotros», indica Carles Ruiz.

¿Por qué? Pues, para empezar, porque está gestionado por un operador público: MetroTenerife, que depende del Cabildo. También por una cuestión de dimensiones. El tranvía insular cuenta con dos líneas, como las que tendrá el nuestro. La principal, que conecta San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, tiene unos 12,5 kilómetros. La primera fase del TramCamp conectará 14 kilómetros. En ambos tranvías, el tiempo de recorrido completo de un extremo a otro es de algo más de 30 minutos. «Hemos buscado una referencia en doble sentido, tanto por el modelo de gestión como por las dimensiones. Ese espejo no lo encontramos en los de Granada, Zaragoza o Barcelona», expresa el presidente de FGC. De hecho, representantes de la operadora pública catalana viajaron a la isla para conocer el servicio in situ.

Desde el 2007

El tranvía de Tenerife se inauguró en 2007. En estos años de servicio ha transportado más de 240 millones de pasajeros, ha realizado cerca de 2,5 millones de viajes comerciales y ha recorrido 24 millones de kilómetros. El servicio funciona de lunes a viernes de 6.00 a 24.00 h, y los fines de semana y festivos opera las 24 horas. En hora punta (7.00-15.00) la frecuencia es cada 5 minutos. El 40% de los desplazamientos se realiza por motivos de movilidad obligada, principalmente trabajo o estudios. La línea 1 se utiliza sobre todo para desplazamientos a casa (26%), al trabajo (24%) y a centros educativos (18%), mientras que la línea 2 concentra su demanda en viajes a casa (40%), trabajo (15%) y estudios (10%), según la última memoria anual disponible de MetroTenerife. Es el único sistema ferroviario de Canarias. De cara al futuro, se prevé ampliar la red con nuevas líneas y extensiones, incluida una conexión con el Aeropuerto de Tenerife Norte y una prolongación de la línea 2 hasta el barrio de La Gallega. Como dirían allí: ¡Agüita!