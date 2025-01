Publicado por Oriol Aymí Verificado por Creado: Actualizado:

Valls, sobre todo, y Cambrils, en menor medida, no lo tienen fácil para ser considerados municipios metropolitanos. De hecho, el Plan Director Urbanístico (PDU) llamado “del ámbito metropolitano de Tarragona” que redacta el departamento de Territori no incluirá, expresamente, la capital del Alt Camp, entre otras cosas porque no existe ningún área metropolitana reconocida que no tenga una continuidad territorial.

Dicho de otra manera, el área metropolitana que proponen los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Valls, Salou, Cambrils, Vila-seca, La Canonja y Constantí contiene un espacio vacío de 20 kilómetros, los que separan a Constantí de Valls. El mapa que preside esta página es gráfico: Valls, como Sabadell, queda lejos de la metrópolis. Su presencia en el grupo no se aguanta por ningún estudio científico que analice flujos de movilidad u otros indicadores.

Ahora bien, los vínculos en el Camp de Tarragona son antiguos, y una prueba del papel de Valls -también de Cambrils- en la configuración metropolitana es su participación, el año 1987, en la fundación de la Mancomunidad para la Gestión de Residuos Urbanos. Sus fundadores son los mismos que hoy configuran el autollamado Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona.

Nadie esconde que la inclusión en el grupo de la capital del Alt Camp se debe tanto a mantener los equilibrios políticos para hacer posible el entendimiento como la voluntad de Valls de formar parte. Poco antes de Navidad, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, subrayaba en estas páginas precisamente eso: “Los vínculos económicos, sociales y de todo tipo son innegables, aunque geográficamente no estemos colindantes, y la A-27 los refuerza todavía más”, decía.

Con Cambrils la situación es similar pero no tan extrema. En verano, el turismo hace que los flujos de movilidad con el resto del área metropolitana tarraconense cumplan los estándares, pero una cosa bien diferente es en invierno. Ahora bien, Cambrils está en el eje ferroviario y viario principal del territorio y mantiene una continuidad de la trama urbana con Salou, una rareza que, paradójicamente, en otros puntos donde también sucede no ha servido para que aquellos municipios sean invitados, de momento, a formar parte del grupo impulsor.

Salou, Vila-seca y Cambrils mantienen políticas conjuntas, como la normativa para circular con patinetes o los carriles bici. Torredembarra y Altafulla son un continuo de Tarragona por poniente, y Almoster y Castellvell funcionan a nivel práctico como barrios de Reus, pero ninguno de estos municipios formarán tampoco parte del análisis del PDU.

Siguiendo el juego que nos propone el mapa, Altafulla y Torredembarra se corresponderían perfectamente con Sant Adrià y Badalona. Almoster y Castellvell, resultan más difíciles de comparar, pero forman un continuo con Reus de la misma manera que forman un continuo Sant Just Desvern, Sant Joan Despí y Esplugues de Llobregat.