Josep M. Tost: «Que el Baix Camp se especialice en la orgánica y, el Tarragonès, en la eliminación»

¿Sirusa y Secomsa son una herramienta metropolitana?

«Pueden serlo, pero necesitamos un ámbito nuevo de coordinación que englobe la política de residuos. Buscar economías de escala e integrar este Baix Penedès, el Alt Camp y la Conca de Barberà, que también tienen sus necesidades. Tenemos que ser capaces de integrarlo todo, y ver cómo jugamos con los dos consorcios del Ebre.»

¿Puede concretarlo más?

«Tenemos dos grandes focos especializados, dos grandes polos, pero falta coordinación. Sirusa se ha especializado en la eliminación, y Secomsa en el tratamiento de residuos orgánicos. Han ido colaborando a veces, pero hace falta que haya una integración. El Baix Camp, que se especialice en tratar toda la orgánica del ámbito y, el Tarragonès, que haga lo mismo en la eliminación final.»

El ex gerente de Sirusa, Armengol Grau, planteaba en estas páginas replicar el modelo Tersa en el Camp de Tarragona

«De hecho, una de las primeras herramientas que podría tener esta anhelada área metropolitana del Camp de Tarragona podría ser el ámbito de residuos, buscando esta integración, un modelo único. Pero Tersa ya no quema basura proveniente directamente de las calles de Barcelona, sino que se ha especializado en quemar aquella que viene de los ecoparques, de las plantas de selección de la basura mezclada, donde recuperan materiales. Y aquello que ya no es aprovechable, se quema. Tenemos que convertir Sirusa en eso. Además, con una integración con Secomsa evitaríamos según qué flujos extraños.»

¿Como la basura del Baix Penedès, que pasa por el Tarragonès y acaba yendo al Baix Camp?

«O que la basura del Baix Camp se vaya al vertedero de Tivissa. Cuando entré de director de la Agència de Residus de Catalunya la planta de Botarell estaba vacía y tuve que hacer equilibrios. Hay que buscar una integración. No puede ser que municipios del Tarragonès tuvieran vetada su entrada en Sirusa porque estaban ‘a tope’ y no podía entrar más basura. Para mí, repito, la solución es especializar Secomsa en los residuos orgánicos y Sirusa en la solución final.»

Sirusa y el Consorci d'Aigües de Tarragona nacen en una época muy concreta, a caballo entre los 80 y de los años 90.

«Entonces teníamos claro que agua y residuos eran un problema que había que afrontar. ¿Sabe qué diferencia un territorio, un municipio...una comarca»?

...?

«La gran diferencia es si hay voluntad política para afrontar los problemas. El resto son excusas. Todas las comunidades tienen las mismas competencias que Cataluña en materia de residuos, pero no hacen nada porque la basura no interesa. El ciudadano quiere seguridad, quiere transporte, quiere cultura, quiere fútbol...pero la basura no, no interesa. Exagerando un poco yo siempre digo que en 24 años de alcalde nadie me ha venido a pedir que quiere reciclar más.»

Sin embargo, es un tema fundamental.

«Nadie inaugura un cementerio tampoco. Y es un servicio básico y necesario.»

Ponga un ejemplo de la voluntad política de aquel tiempo.

Entonces, cuando la industria textil del Vallès tintaba de color azul, el río Besòs bajaba de color azul. Y cuando lo hacía de rosa, el río bajaba rosa. Si queríamos ser un país moderno y de progreso, eso se tenía que resolver. En la Cataluña de 1991 había 1886 vertederos ilegales. Se hizo un plan de cierre y aquí, en Riudecanyes, yo como alcalde cerré uno el año 1996. Entonces fuimos a ver cómo se gestionaba la basura por la Europa ‘civilizada’...

Y vieron una diferencia de precios estratosférica.

«A nuestros vecinos de Perpiñà, llevar la basura al vertedero les cuesta 170 euros la tonelada. Hacer basura es caro. En algunos lugares de España, hace unos años, ir al vertedero costaba 22 euros, y he visto lugares donde costaba 10 euros. ¿Dónde funciona la economía circular? En Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca...y en general en países que llamamos «serios». ¿Pero cuál es la clave? Que allí la basura vale un dineral.»

Aquí somos más de gastar el dinero en otras cosas...

«Hace poco hice un viaje a una capital andaluza. Tienen la tasa a 90 euros, y dicen que es carísima. Pero el abono del Granada FC es de 360 euros al año, y el infantil es de 180...y nadie se queja de eso. No hemos sabido explicar que la basura es un servicio carísimo, y que vale lo que vale.»

Pasa una cosa parecida con las noticias, que son gratuitas.

«Y aquello que es gratis, la gente no lo valora. No hemos hecho conciencia. La recogida de basura vale unos 200 o 300 euros al año, pero al ciudadano lo hemos engañado haciéndole creer que vale 80. En Cataluña, hoy, llevar una tonelada de basura al vertedero está entre 105 y 110 euros».

Y ahora cámbialo, eso.

«A pesar de todo, tenemos que ir hacia aquí. No puede ser que un país como el nuestro tire cada año 4 millones de toneladas de residuos municipales, porque eso son recursos. Toda esta política europea viene para no tener que tirarlo»

Explique, explique

«La orgánica tiene dos grandes pecados y una virtud: de cada 1000 kilos de orgánica separada hacemos 300 kilos de compuesto. En cambio, si esta orgánica la llevamos a un vertedero es un gran generador de metano, que es mucho más peligroso que el CO2. La orgánica la tenemos que separar en casa, porque nos genera metano y nos contamina el resto de residuos. De un cartón sucio fr orgánica ya no haces cartón otra vez: se va al vertedero o a hacer compostaje. Si separamos la orgánica todo es más barato de recuperar. Esta es la clave: no lo hagamos para torturar al ciudadano con 12 cubos en la cocina de casa: es un tema de conciencia.»

Quizás eso no se ha explicado bastante bien

Si a un ciudadano le explicas que tiene que separar por eso, lo entiende. Ha fallado mucho la comunicación. »

¿Qué tenemos que hacer en el Camp de Tarragona?

«Prevención, hacer más recogida selectiva y, al final de todo, la eliminación. Sirusa no es la solución, es una herramienta. Tenemos que incrementar la recogida selectiva en el Camp de Tarragona, que estamos en nivel bajos. En algunas ciudades incluso estamos peor que hace diez años.»

¿Porque vamos hacia atrás?

«Porque no se han hecho suficientes políticas de concienciación. Es decir, poniendo contenedores en la calle no se soluciona el problema de la basura. La gran diferencia entre la Conca de Barberà y el Alt Camp es la voluntad política, aquello que decíamos antes. Han ido hecho concienciación cada año sin pausa...»

Interpreto que en la Conca de Barberà lo han hecho bien...

«¡Lo han hecho muy bien! Han tenido constancia, han mejorado sistemas y la comunicación. El ciudadano no es tonto, pero le tienes que explicar con constancia, eso sí. No puedes hacer una campaña de recogida selectiva una vez cada cuatro años o esperar que la que hace la Agència de Residus cada Navidad ya te sirva. Las comarcas exitosas son las que tienen educadores a pie de calle. Esta es la clave, la comunicación y la proximidad.»

¿Hacia dónde va la recogida de la basura?

«En una misma ciudad convivirán diferentes modelos. En una parte de la ciudad habrá contenedores que desaparecerán durante el día y se podrá utilizar por la noche y, en otros lugares, como a las urbanizaciones, se hará el puerta a puerta, y en otras zonas, como los barrios de los años sesenta, con contenedores cerrados.»

El puerta a puerta en ciudades tiene que ser difícil...

«Hay lugares que sí, otros no tanto. Hay un estudio de la época de Xavier Trias de alcalde de Barcelona que decía que del millón y medio habitantes era factible hacerlo para unos 600.000.»

¿Y en el Camp de Tarragona?

«Todo lo que son urbanizaciones se puede hacer. Y aquellas zonas antiguas que hay planta baja más uno o son casas unifamiliares, también. Allí donde hay calles estrechas, en cambio, es más difícil.. Pero, claro, políticamente algunas ciudades se han asustado con lo que pasó en Barcelona y han retrocedido. No tendríamos que jugar a política, ni con la tasa, ni con la basura.»

¿Como ve el proceso de creación de un área metropolitana en Tarragona?

«Es necesario. Somos una provincia extraña donde ha habido muchas transiciones y muchos intentos de buscar espacios de diálogo. Entiendo el proceso de separación entre Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, por una cuestión emocional y totalmente lógica...pero territorialmente hemos perdido peso político en Cataluña y también en el Estado. Después de Barcelona, Tarragona era la segunda provincia a tener en cuenta en la estructura de los partidos. Había gente de Tarragona en sitios clave, y también en los gobiernos. Eso lo hemos perdido».

¿Porque no nos hemos puesto de acuerdo o, dicho de otra manera, porque no existe ya esta área metropolitana, o esta unión entre Sirusa y Secomsa, si es tan claro?

«Por falta de voluntad política. Por intereses particulares. Para no perder aquella área de poder».