VIVIENDA
El Estado licita la construcción de 22 viviendas de alquiler asequible en Batea
Las viviendas estarán en un edificio de tres plantas de la calle Joan Miró, que tendrá un coste de 2,7 millones de euros
Casa 47, la entidad estatal de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado la licitación de las obras de construcción de una promoción de 22 pisos destinados a alquiler asequible en Batea (Terra Alta). Según adelanta ACN, las viviendas estarán en un edificio de nueva construcción en la calle Joan Miró, 27, y costará 2,7 millones de euros, más impuestos.
El inmueble tendrá tres plantas en una parcela de 970 m2, y aparte de los pisos también habrá garajes y trasteros. Casa 47 valorará la calidad arquitectónica y adecuación de la parcela y el entorno, así como «la adecuada integración de la perspectiva de género y la accesibilidad».
En las fachadas se tendrá en cuenta la elección de los materiales y se valorará «la integración estética del edificio en el entorno, así como sus aspectos bioclimáticos y funcionales». Los espacios comunes del edificio se articularán en turno a un núcleo central que distribuirá el acceso a los pisos mediante pasarelas exteriores, una solución arquitectónica que optimiza el espacio y potencia tanto la iluminación como el carácter abierto de las zonas de convivencia.
Asimismo, se tendrán en cuenta «los sistemas constructivos, en particular el movimiento de tierras, cimientos y estructuras», entre otros.