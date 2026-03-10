El Estado licita la construcción de 22 viviendas de alquiler asequible en Batea

Casa 47, la entidad estatal de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado la licitación de las obras de construcción de una promoción de 22 pisos destinados a alquiler asequible en Batea (Terra Alta). Según adelanta ACN, las viviendas estarán en un edificio de nueva construcción en la calle Joan Miró, 27, y costará 2,7 millones de euros, más impuestos.

El inmueble tendrá tres plantas en una parcela de 970 m2, y aparte de los pisos también habrá garajes y trasteros. Casa 47 valorará la calidad arquitectónica y adecuación de la parcela y el entorno, así como «la adecuada integración de la perspectiva de género y la accesibilidad».

En las fachadas se tendrá en cuenta la elección de los materiales y se valorará «la integración estética del edificio en el entorno, así como sus aspectos bioclimáticos y funcionales». Los espacios comunes del edificio se articularán en turno a un núcleo central que distribuirá el acceso a los pisos mediante pasarelas exteriores, una solución arquitectónica que optimiza el espacio y potencia tanto la iluminación como el carácter abierto de las zonas de convivencia.

Asimismo, se tendrán en cuenta «los sistemas constructivos, en particular el movimiento de tierras, cimientos y estructuras», entre otros.