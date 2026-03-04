Reducen a dos líneas de 1.º de ESO el Instituto Terra Alta y elevan las ratios hasta el límite legal

Educación ha comunicado al Instituto Terra Alta que tendrá una línea menos de 1.º de ESO el próximo curso. Eso supondrá que las clases se llenarán hasta el límite legal de la ratio, "de manera escandalosa" y perderán profesores. Por una parte, el padrón de 6.º de primaria es de 63 alumnos. Sin contar recién llegados, matrícula viva o alumnos repetidores, los curso empezaría con clases que superarán a los 30 alumnos por grupo.

Por otro lado, el recorte supone que el Instituto Terra Alta perderá a 2,5 profesores de los 56 actuales del claustro. La Asociación de Familias de Alumnos del IES Terra Alta y los sindicatos USTEC-stes, ASPEPC, CCOO y CGT denuncian que "la calidad educativa" se verá perjudicada y exigen una rectificación u organizarán movilizaciones.