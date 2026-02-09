La falta de financiación deja en el aire la consolidación del Poble Vell de Corbera d'Ebre aprobada hace cinco años

La consolidación y rehabilitación del Poble Vell de Corbera d'Ebre (Terra Alta) continúa en el aire cinco años después de que se aprobara. La falta de financiación y la imposibilidad del Ayuntamiento de ejecutar el proyecto a solas, imposibilita sacar adelante una actuación fundamental para conservar este vestigio de la Batalla del Ebro y la Guerra Civil, que se va erosionando y borrando, de forma preocupante, en cada embate meteorológico.

El proyecto se presupuestó en 3,1 MEUR y se dividió en nueve fases. Sólo se ha ejecutado una, que se acabó hace un año. El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, se ha comprometido a buscar los recursos para «ayudar en el consistorio» a mantener «el libro de historia viva y vivida» que es el Poble Vell.