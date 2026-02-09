SOCIEDAD
La falta de financiación deja en el aire la consolidación del Poble Vell de Corbera d'Ebre aprobada hace cinco años
El proyecto, de 3,1 MEUR, se dividió en nueve fases y sólo se ha ejecutado uno
La consolidación y rehabilitación del Poble Vell de Corbera d'Ebre (Terra Alta) continúa en el aire cinco años después de que se aprobara. La falta de financiación y la imposibilidad del Ayuntamiento de ejecutar el proyecto a solas, imposibilita sacar adelante una actuación fundamental para conservar este vestigio de la Batalla del Ebro y la Guerra Civil, que se va erosionando y borrando, de forma preocupante, en cada embate meteorológico.
El proyecto se presupuestó en 3,1 MEUR y se dividió en nueve fases. Sólo se ha ejecutado una, que se acabó hace un año. El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, se ha comprometido a buscar los recursos para «ayudar en el consistorio» a mantener «el libro de historia viva y vivida» que es el Poble Vell.