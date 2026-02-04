El Consejo Comarcal reabre al tráfico el tramo de la Vía Verde entre Bot y Prat de Comte

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal de la Terra Alta reabre hoy el tramo de la Vía Verde entre Bot y Prat de Comte después de finalizar las tareas de arreglo hechas a la altura del túnel número 13. Este procedimiento se inició después de que se identificaran unos movimientos a la bóveda de piedra en la entrada del túnel por Bot.

Desde el pasado 22 de enero, cuando se cerraron las dos bocas del túnel, se han llevado a cabo las tareas de limpieza de todo el arbolado que había sobre la bóveda afectada y se han aplicado unos testigos en las grietas detectadas.

Hoy, una vez finalizados los trabajos de reparación, se ha realizado la inspección pertinente y no se han observado movimientos ni deficiencias que evidencien un peligro para los usuarios de la Vía Verde. Por lo tanto, se procede a la reapertura del tramo afectado.

El Consejo Comarcal de la Terra Alta realizará inspecciones periódicas de estos testigos con un seguimiento del proceso patológico, así como las actuaciones necesarias de refuerzo en la entrada del túnel.