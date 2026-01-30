El Consell Comarcal de la Terra Alta estudia cómo recuperar la gestión de residuos voluminosos en los municipios

El Consell Comarcal de la Terra Alta "trabaja para recuperar" la gestión de residuos voluminosos en los municipios, un servicio que se complementa actualmente con "desecherías móviles". La propuesta ha generado una disputa política con Junts per la Terra Alta, que ha calificado el modelo de recogida de "poco eficiente".

Desde el ente comarcal lamentan que a partir de una "cuestión que es de consenso" en la comarca, "se haya generado una percepción sesgada y de confusión" sobre el servicio que presta el Consorcio para la Gestión de los Residuos Municipales de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta y el Priorat.

Junts denuncia que "la última contratación del servicio ha supuesto un incremento significativo de los costes y ha evidenciado importantes problemas de gestión". Junts per la Terra Alta celebra "el inicio del análisis técnico y económico para comparar modelos y decidir el futuro de la gestión de los residuos en la comarca", que aseguran que han pedido "reiteradamente e insistentemente" al gobierno comarcal, durante todo el mandato.

El equipo de gobierno del Consell Comarcal de la Terra Alta, formado por ERC, PSC y Movem Terres de l'Ebre, niegan que las mejoras respondan "a presiones de ningún grupo político" y lamentan que las afirmaciones de Junts "no contribuye a un debate sereno ni constructivo".

Pese a que Junts dice "no defender ninguna decisión previa ni una salida automática del Consorcio", desde el Consell "se reitera la voluntad de seguir trabajando con lealtad institucional, diálogo y criterios técnicos". El gobierno comarcal pide "un debate basado en datos, respeto y responsabilidad" y "evitar discursos que no reflejan el trabajo real que se está pronunciando de manera conjunta".