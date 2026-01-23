Cerrado al tráfico el tramo de la Vía Verde entre Bot y Prat de Comte

El punto cortado es a la altura del túnel número 13.Consell Comarcal Terra Alta

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consell Comarcal de la Terra Alta ha confirmado que desde este jueves 22 el tramo de la Vía Verde entre Bot y Prat de Comte se encuentra corte al tráfico.

Concretamente, el punto cortado es a la altura del túnel número 13 y el motivo es por peligro de desprendimientos a causa de las últimas lluvias del temporal Harry, que ha provocado varias incidencias en toda Cataluña.

Por eso, desde el ente piden que todo el mundo respete este cierre por el peligro que supone.