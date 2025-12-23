Detenido un hombre por un delito contra la salud pública en un local musical de Pinell de Brai

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por un delito contra la salud pública en un bar musical de Pinell de Brai (Terra Alta). El arrestado, de 20 años, llevaba cuatro envoltorios de cocaína y 220 euros en billetes fraccionados cuando lo detuvieron el viernes pasado en el marco de un dispositivo planificado de registro e inspección, amparado por la Ley orgánica 4/2015.

En la actuación, los agentes identificaron a 30 personas y levantaron cuatro denuncias por tenencia y consumo de estupefacientes, entre los cuales había el responsable del local. El establecimiento también fue denunciado por varias infracciones administrativas con respecto a documentación y seguridad. El febrero pasado, los mossos detectaron infracciones del mismo tipo en otra inspección.