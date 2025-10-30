Denuncian a un hombre por enterrar los restos de un tejado de fibrocemento en la Fatarella

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un hombre por vertido ilegal de residuos tóxicos en la Fatarella (Terra Alta). Una llamada al 112 del 22 de octubre alertó de que en una finca agrícola donde se estaba derribando una nave, se estaban haciendo movimientos del suelo para enterrar los escombros de la estructura de la construcción y también el tejado de fibrocemento, altamente tóxico.

Los agentes pudieron constatar que entre los escombros había numerosos restos de este material, que se había desmenuzado para dificultar la detección. Los agentes identificaron y denunciaron al propietario de la empresa, trasladarán la denuncia a la Agencia de Residuos de Cataluña y seguirán haciendo el seguimiento del tratamiento de los residuos.