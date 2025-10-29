Hallazgo excepcional: estelas ibéricas en las excavaciones del castillo de Algars de Batea

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La quinta campaña de excavaciones del castillo templario de Algars de Batea (Terra Alta) ha puesto al descubierto un hallazgo excepcional. Los arqueólogos han localizado tres fragmentos de estelas ibéricas con símbolos y lanzas grabadas. Es la primera vez que se encuentran y documentan en las Terres de l'Ebre y el hallazgo confirma «las sospechas» que en el castillo de Algars había habido un asentamiento ibérico.

Las estelas están grabadas en piedras que se habrían reaprovechado para construir la fortificación medieval de siglo XIII, estratégica para la orden templario entre Cataluña y Aragón. El Ayuntamiento de Batea reconstruirá el castillo de Algars. La primera fase está a licitación e incluye rehacer tres de los cinco arcos que se han recuperado con las excavaciones.

Arcada del castillo de Algars de Batea.ACN

Los fragmentos de estelas ibéricas son «un descubrimiento inédito» en este sector geográfico del sur de Cataluña. Como ha explicado el arqueólogo y codirector de las excavaciones del castillo de Algars de Batea, Pere Rams, hay una cuarentena de estelas iberas documentadas entre el Matarraña, el Bajo Aragón y el Bajo Aragón-Caspe, pero en la parte catalana no se había encontrado nunca ninguno. «Es un hallazgo excepcional», ha destacado.

Las estelas son piedras arenosas rectangulares, de unos 80 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho, con la cara frontal grabada. Fechan de entre los siglos III e I aC. Los tres fragmentos encontrados en Batea, que podrían formar parte de una única estela, tienen grabadas cenefas con la forma de 'X' y unas grandes lanzas, «simétricas y alineadas». Rams ha descrito que estas astas dibujadas a la piedra podrían representar «a los jefes de la tribu».

En las estelas ibéricas es habitual representar «símbolos solares, caballos y jinetes, o escritura ibérica». El problema del mundo ibero es que, como no se ha leído la escritura ibérica, no se sabe bien la funcionalidad de las estelas ni si eran para marcar territorios o para delimitar los poblados. Sí que siempre están representadas con símbolos guerreros», ha detallado el arqueólogo de Batea. «Tanto los jinetes y los caballos como las lanzas representan a la élite que formaban parte de estos poblados ibéricos», ha añadido. Tampoco se ha podido determinar si son estelas ibéricas funerarias o de un espacio de ritual. Los fragmentos se trasladarán al Museo de las Terres de l'Ebre para la conservación y estudio.

Asentamiento ibero confirmado

En el castillo de Algars se sospechaba que había habido un poblado ibero. En excavaciones anteriores se habían encontrado restos de cerámica en superficie, pero «un elemento tan significativo como es una estela ibérica, demuestra que aquí había un asentamiento. No trajeron los fragmentos de otro lugar, sino que los tenían aquí y los reaprovecharon», ha defendido Rams. En concreto, en torno al castillo se ha encontrado cerámica a mano con cordones con digitaciones e incisiones, cerámica ibérica de pasta tricolor, lisa y con decoración pintada, y cerámica común íbero-romana. Con estos indicios ya se había apuntado que la fortificación templera transformó alguna «construcción castral anterior, posiblemente andalusí, que a su vez se habría asentado sobre una construcción bajo imperial, ibérica y del Bronce Final».

«Los templarios allanaron la colina para hacer el castillo. Si había restos arquitectónicos ibéricos o islámicos, porque el castillo de Algars se asienta sobre un castillo islámico anterior, será difícil que encontráramos más restos», ha lamentado el codirector de las excavaciones. Rams no descarta que en las vertientes de la colina se puedan encontrar más vestigios iberos «lanzados» en la construcción del castillo medieval, pero habrá que esperar a la reconstrucción y estabilización de la edificación templera para hacer futuras campañas de excavaciones.

Un castillo medieval enterrado

Los fragmentos de estelas iberas se han encontrado bajo arcadas interiores del castillo medieval de Algars. La primera referencia escrita de la fortificación es de 1153, cuando el conde de Barcelona, Ramon Berenguer IV, da a los templarios la fortaleza y el subpedido de Algars así como el castillo de Batea. Está construido en la parte más alta de una colina dominante en uno de los meandros del río Algars, en la orilla derecha, con una visión privilegiada del valle de Sant Joan, una vía natural de comunicación entre Cataluña y Aragón. El castillo ocupa la cota superior (303–309 m), mientras que la antigua capilla castral está un poco más abajo (cota 280 m).

En la quinta campaña de excavaciones se ha completado la recuperación de toda la plataforma superior del castillo. Se ha priorizado la parte sur, «que será objeto de la restauración arquitectónica», y se ha excavado la torre noroeste. La edificación principal tiene una planta de unos 355 metros cuadrados, protegida por muros (camisa defensiva) que estaban construidos con sillares más pequeños, dispuestos unos cinco metros más abajo y conforma un espacio de ronda y primer nivel de defensa. En la parte norte, en el recinto inferior o albacar, se conservan vestigios de otras construcciones auxiliares, como la capilla y la rectoría.

Rams detalla que el castillo de Algars era el primer elemento defensivo y significativo» de los dominios de la orden militar de Miravet, «un elemento de poder con unas dimensiones sorprendentes. «Siempre habíamos pensado que era un pequeño castillo con una torre y una arcada. A la documentación antigua no se habla de cómo era y hemos pasado de un castillo de una arcada a uno de seis», destaca al arqueólogo. «Es más grande y monumental de lo que pensábamos. Interpretábamos que una parte era como un patio de armas, y ahora resulta que este patio de armas está compartimentado en diferentes arcadas. Por lo tanto, es un espacio mucho mayor y cerrado», ha explicado.

Se sabe que un pequeño destacamento de monjes templarios hacían la vida en la orilla del río Algars, en unos edificios solariegos con molino de aceite y molino de harina. En el castillo se hacían tareas de vigilancia y de aviso cuando se producían ataques. Su disposición todavía es difícil de resolver. «Se fue abandonando progresivamente y eso hace que no encontráramos demasiado material arqueológico significativo. Incluso faltan muchas piedras que pensamos que se reaprovecharon para ampliar la capilla de Sant Joan, en los pies del castillo. Con los años, las piedras tumbadas del castillo y la muralla se aprovecharon para construir masías en la zona de los Algars o incluso casas en Batea», ha contado.

La reconstrucción

Las excavaciones del castillo de Algars empezaron en el 2017 codirigidas por Pere Rams y Josep Maria Pérez. La intervención la impulsó el Ayuntamiento de Batea y se han hecho cinco intervenciones (2017,2018, 2023, 2024 y 2025). Los restos forman una construcción de planta trapezoidal (casi triangular), ya que el lado oriental es muy corto. Los trabajos han contado con financiación de la Diputació de Tarragona y la Generalitat. El consistorio cuenta ahora con una ayuda de Cultura, de 200.000 euros, que se destinará a reconstruir la fortificación medieval. El proyecto está en proceso de licitación e incluye rehacer tres de los cinco arcos interiores que se han localizado. También se iniciarán los trabajos de restauración de la sacristía, al lado de la capilla.

El castillo de Algars es Bien Cultural de Interés Nacional y también está declarado un Espacio de Protección Arqueológica del término municipal de Batea. El concejal de Cultura de Batea, Xavier Galcerà ha remarcado que se recupera «un importante patrimonio histórico y cultural», que será también un destacado activo turístico del municipio. «Siempre habíamos visto unos restos y un arco, sabíamos que había sido un castillo, pero con años de excavaciones ahora recuperamos una estructura consolidada. Reconstruirlo es importante porque es el primer castillo templario -en la zona. Tiene un valor también histórico para Cataluña», ha remarcado Galcerà.