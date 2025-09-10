La vuelta de la lluvia permite recuperar las viñas de las DO Montsant y Terra Alta en una vendimia más voluminosa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las lluvias de la primavera han permitido que las viñas de la DO Montsant y DO Terra Alta hayan recuperado buena parte de la productividad que habían perdido a causa de la sequía. La vendimia de este año será mejor que las últimas pero no se llegará a máximos. En la Terra Alta quedarán por debajo de los 40 millones de kilos de uva de un año normal, mientras que en el Montsant confían llegar a los 7 millones.

Los viticultores buscan adaptarse al cambio climático y la apuesta por las variedades autóctonas como la garnacha les da buen resultado, tanto a nivel de producción como de calidad, que este año volverá a ser muy alta. El peso del mercado catalán y la diversificación en la exportación permitirán amortiguar los aranceles de los EEUU.

Después de dos años sufriendo un grave estrés hídrico, las viñas de la DO Terra Alta y la DO Montsant empiezan a dar esta campaña signos claros de recuperación. Es una de las noticias positivas de la campaña de la vendimia, que arrancó entre principios y mediados de agosto en los municipios de las dos DO. Como ya es habitual, se empezó con las variedades blancas tempranas.

En la Terra Alta han continuado con la garnacha blanca, el gran fuselaje insignia de la producción vitivinícola de la comarca, mientras que en el Montsant el grueso de la producción lo protagonizan las variedades negras tradicionales, como son la garnacha y la cariñena.

"El gran titular de esta campaña es la recuperación de las viñas", proclama el secretario del Consejo Regulador de la DO Terra Alta, Jordi Rius. Calcula que se acabarán llevando a las bodegas 33-34 millones de kilos de uva en total. Una cifra que todavía queda por debajo de los 38-40 millones de producción media habitual, pero significativamente mucho mejor que los 29,5 millones de kilos del año pasado.

En el Montsant esperan "un año prácticamente normal" en volumen, tal como explica Joan Asens, miembro de la junta de la DO. "Quizás llegaremos a los 7 millones de kilos, de los que unos 500.000 o 600.000 serán de blanco", hecho que se traducirá globalmente en unos 6 millones de botellas, manifiesta.