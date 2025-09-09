A información pública la ampliación de dos parques eólicos de Gandesa y Batea

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del gobierno español en Tarragona ha sometido a información pública el proyecto de ampliación de los parques eólicos Torre Madrina y Coll del Moro, situados en los términos de Batea y Gandesa (Terra Alta).

El Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) ha publicado este martes el anuncio de la solicitud de autorización administrativa previa y de la declaración de impacto ambiental del grupo Finerge Renewables Spain ETVE, empresa a la que pertenecen las dos plantas.

Con la ampliación se proyectan dos aerogeneradores en cada uno de los parques. Los molinos son del modelo Vestas V150-5.5 y tienen una potencia unitaria de 5.500 kW, una altura de 105 metros y diámetro de rotor de 150 metros.

El parque Eólico de Torre Madrina, S.L.U. y el parque Eólico de Coll del Moro, S.L.U., que pertenecen al grupo Finerge Renewables Spain ETVE, S.A.U., con domicilio social en Madrid, han pedido la autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto PEol-985 AC para ampliar las dos plantas que tienen una potencia instalada total de 22 MW, así como sus infraestructuras de evacuación. El parque eólico de Coll del Moro, S.L.U. actúa como representante único de las dos sociedades mercantiles.

El órgano competente para resolver la autorización administrativa previa es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el caso de la declaración de impacto ambiental es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del mismo ministerio.

El presupuesto de ampliación del Torre Madrina y su línea de evacuación en 30 kV es de 7.774.291,79 euros mientras que el del Coll del Moro suma 7.923.753,92 euros. Con respecto a la ampliación de la subestación de los dos parques crece a 208.664,04 euros.