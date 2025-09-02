Tramitan la instalación de una central solar hibridada con el parque eólico Vilalba dels Arcs

Plano cerrado de aerogeneradores en el término municipal de Vilalba dels Arcs, en la comarca de la Terra Alta.ACN

La promotora del parque eólico de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) tramita la instalación de una central solar fotovoltaica de 10 MW de potencia y 19.096 paneles en los terrenos existentes entre los aerogeneradores y aprovechando las infraestructuras de evacuación ya construidas.

Se trata de un proyecto de central solar hibridada con un parque eólico que ya se encuentra en funcionamiento. Aparte del término municipal de Vilalba dels Arcs, la instalación afectaría también a terrenos del vecino municipio de Corbera d'Ebre. Según el promotor, tiene un presupuesto de 5,22 millones de euros.

El Departamento de Territorio ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la de construcción, del proyecto de actuación específica en suelo no urbanizable y de evaluación ambiental de la central, bautizada por el promotor como Hibridació Vilalba dels Arcs.