Solicitan ampliar dos parques eólicos en la Terra Alta con nuevos aerogeneradores de más de 100 metros de altura

La empresa Finerge Renewables Spain ha solicitado la ampliación de dos parques eólicos que tiene en Batea y Gandesa (Terra Alta), según publica este martes el BOE. Se trata del parque Torre Madrina y el de Coll del Moro, que llegaría cada uno a los 11 MW de potencia. Sería a partir de instalar dos nuevos aerogeneradores, de más de 100 metros de altura, en cada uno de los parques.

También habría que construir nuevas infraestructuras de evacuación eléctrica. Así, en el caso del parque eólico Torre Madrina la inversión estimada sería de casi 8 millones de euros; mientras que en el de Coll del Moro crecería hasta casi los 8,2 millones. El proyecto se ha sometido a información pública e incluye la solicitud de autorización administrativa y la declaración de impacto ambiental.