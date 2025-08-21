Los Bombers dan por controlado un fuego de alta intensidad en el arcén de la N-420 en la Fatarella

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bombers dan por controlado un fuego de alta intensidad que quemaba en el arcén de la N-420 en la Fatarella (Terra Alta). El cuerpo ha desplazado 12 dotaciones terrestres y una unidad aérea después de recibir el aviso.

A las 11.31 horas el fuego quemaba un campo de almendros en el arcén de la carretera, pero se ha conseguido parar antes de que llegara a una zona forestal y se ha dado por estabilizado a las 12.08 h. A las 12.15h ya se ha dado por controlado y se han retirado tres dotaciones de las trece activadas.