El festival in-FCTA cierra la novena edición reafirmando el arraigo en la Terra Alta

Los premiados en la 9.ª edición del Festival de Cine de la Terra Alta, in-FCTA

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El festival in-FCTA ha cerrado la novena edición reafirmante el arraigo en la Terra Alta este sábado con la gala de clausura en Bot. La obra 'Cura Sana', de la directora Lucía G. Romero, se ha llevado el premio a mejor cortometraje y mejor dirección en la categoría profesional del concurso, mientras que el premio al mejor guion y el del público ha estado para 'Blava terra' de Marine Auclair.

Todo en una edición en que el certamen ha abierto la mirada a nuevos horizontes y ha estrenado una sección internacional. En este sentido, se ha seleccionado la obra de Puerto Rico 'Arranca', de la directora Liliana Molina. Con todo, el festival empieza a andar hacia la próxima edición, cuando celebre diez años de vida.

Este año la programación ha incluido 58 proyecciones, talleres y creaciones comunitarias en el municipio de Bot. El apunte final se ha puesto este sábado por la noche con la gala de clausura, donde se han dado a conocer los ganadores de esta edición.

Entre otros, Roser Rendon se ha llevado el premio a la mejor Actriz por su papel en 'Cura Sana', mientras que el actor Nacho Sánchez ha sido reconocido como mejor actor por su interpretación en 'Una cabeza en la pared'.

En la sección Highland, 'Il Capo di Dio' de Miquel Bladé ha sido reconocido como el mejor cortometraje y 'Un foraster sense por' de Gregor Moreno ha sido galardonado con Lo Fato del público.

Con respecto a la sección dedicada a nuevos talentos, 'Instrucciones para ser un niño juicioso' de Albert Aymar ha recibido el premio Lo Fato In-FCTA Talent y 'Baile con la Muerte' de Carlota Massó, Lo Fato in-FCTA FEM.

Una mujer entra en el cine de Bot durante uno de los talleres del In-FCTAACN

Premio a la Mejor Dirección al Festival de Cine de la Terra Alta, in-FCTAACN

Taller de sonido cinematográfico incluido al programa de In-FCTAACN

Premio del Público al Festival de Cine de la Terra Alta, in-FCTAACN

El responsable del cine de Bot, Josep Mulero, con uno de los proyectores antiguos del equipamiento culturalACN

Apriete a la Mejor Actriz al Festival de Cine de la Terra Alta, in-FCTAACN

Premio al Mejor Cortometraje al Festival de Cine de la Terra Alta, in-FCTAACN

El responsable del cine de Bot, Josep Mulero, muestra uno de los proyectores antiguos del equipamiento culturalACN

Premio al Mejor Cortometraje al Festival de Cine de la Terra Alta, in-FCTAACN