Cultura
El festival in-FCTA cierra la novena edición reafirmando el arraigo en la Terra Alta
El certamen premia la obra 'Cura Sana' como mejor cortometraje y mejor dirección
El festival in-FCTA ha cerrado la novena edición reafirmante el arraigo en la Terra Alta este sábado con la gala de clausura en Bot. La obra 'Cura Sana', de la directora Lucía G. Romero, se ha llevado el premio a mejor cortometraje y mejor dirección en la categoría profesional del concurso, mientras que el premio al mejor guion y el del público ha estado para 'Blava terra' de Marine Auclair.
Todo en una edición en que el certamen ha abierto la mirada a nuevos horizontes y ha estrenado una sección internacional. En este sentido, se ha seleccionado la obra de Puerto Rico 'Arranca', de la directora Liliana Molina. Con todo, el festival empieza a andar hacia la próxima edición, cuando celebre diez años de vida.
Este año la programación ha incluido 58 proyecciones, talleres y creaciones comunitarias en el municipio de Bot. El apunte final se ha puesto este sábado por la noche con la gala de clausura, donde se han dado a conocer los ganadores de esta edición.
Entre otros, Roser Rendon se ha llevado el premio a la mejor Actriz por su papel en 'Cura Sana', mientras que el actor Nacho Sánchez ha sido reconocido como mejor actor por su interpretación en 'Una cabeza en la pared'.
En la sección Highland, 'Il Capo di Dio' de Miquel Bladé ha sido reconocido como el mejor cortometraje y 'Un foraster sense por' de Gregor Moreno ha sido galardonado con Lo Fato del público.
Con respecto a la sección dedicada a nuevos talentos, 'Instrucciones para ser un niño juicioso' de Albert Aymar ha recibido el premio Lo Fato In-FCTA Talent y 'Baile con la Muerte' de Carlota Massó, Lo Fato in-FCTA FEM.