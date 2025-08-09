Un incendio calcina una autocaravana y vegetación en Batea

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este sábado por la tarde, una autocaravana ha quemado en medio de una zona de vegetación en el Camí de Pinyeres, en el término municipal de Batea.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 15.39 h y hasta el lugar de los hechos se han desplazado siete dotaciones terrestres, entre las cuales efectivos del Grupo Especializado en Actuaciones Forestales (GRAF).

El incendio, que ha afectado completamente al vehículo y unos 2.400 metros cuadrados de vegetación según los Bomberos de la Generalitat, ha estado controlado a las 16.50 h y ya está extinguido.

Durante las tareas de remate, los equipos han utilizado cámaras térmicas para localizar y apagar puntos calientes en la zona. No se ha registrado ninguna persona herida.