Horta reclama limitar el acceso al espacio de baño de las Olles y acabar con la masificación

El Ayuntamiento de Horta de Sant Joan (Terra Alta) reclama a la Diputació de Tarragona y a la Generalitat que los ayude a ordenar y gestionar el espacio natural de las Olles, una zona de baño del río Canaletes. El alcalde Jordi Martin propone hacer «un plan conjunto» y un estudio para delimitar «la capacidad de visitantes y de vehículos» que puede absorber la zona, ante el desbordamiento y colapso que se vive este verano.

Mientras que el año pasado sólo se superó el centenar de visitantes el día 15 de agosto, este año se supera esta cifra constantemente, desde antes de San Juan. En alguna jornada se ha llegado a superar las 300 personas y los 70 vehículos. «Tenemos un problema porque el turismo está sobresaturando el espacio», ha denunciado Martin.

La masificación de las Olles de Horta este verano es consecuencia del buen estado de las masas de agua en la zona -después de veranos anteriores con sequía extrema. Pero la presión turística que sufre la zona de baño, que es un espacio protegido por la Red Naturaleza 2000, deriva sobre todo de la regulación de otros espacios y pozos que se ha hecho en las Terres de l'Ebre y también en las comarcas del Camp de Tarragona, desde la pandemia.

Horta de Sant Joan ya regula el espacio de baño de los Estrets, en los Ports, como también hace por su parte la población de Arnes. Se tiene que pagar 5 euros diarios para aparcar dentro de los espacios habilitados y eso permite regular el acceso por parte de los informadores ambientales. En el caso del Aventador y la zona de barranquismo del Canaletes, el precio se eleva a 20 euros. Aunque está sobre la mesa, la regulación del espacio de las Olles no se ha podido llevar a cabo y la zona está sobresaturada y masificada este verano.

El consistorio ha hecho una denuncia pública de la situación y exige ayuda a las administraciones supramunicipales. «Somos un municipio pequeño y pedimos básicamente un plan conjunto entre las instituciones, como podría ser la Generalitat y la Diputació, y también los cuerpos de seguridad, Mossos d'Esquadra y Agents Rurals, para poder hacer un ordenamiento y una gestión del espacio natural», ha explicado el alcalde Jordi Martin. «El turismo, que va muy bien para el pueblo, si se concentra en un único espacio natural tan débil como puede ser el río Canaletes, nos está generando un problema muy grande», ha alertado al alcalde.

Incivismo, suciedad e inseguridad

Hace dos años los cuerpos de emergencias no pudieron acceder a las Olles para atender a un herido grave, porque había vehículos aparcados a ambos lados del camino. Desde entonces, el Ayuntamiento de Horta de Sant Joan ha colocado señales que prohíben aparcar en uno de los lados de la vía. Este jueves por la mañana, una de estas señales ha aparecido arrancada y lanzada entre la vegetación y a su lugar han dejado una bolsa de basura con restos de botellas -de plástico y de cristal-, ropa de baño y otros residuos.

Botellas y bolsa abandonada en las Olles de Horta.ACN

Este es sólo el último ejemplo del incivismo que sufre la zona. El alcalde de Horta lamenta que el turista que visita las Ollas desde la pandemia busca un lugar para pasar el día sin pagar, pero «es poco respetuoso en el espacio natural que están visitando».

Durante un tiempo, los ayuntamientos de Horta y Bot recogían esta basura, pero la acumulación de bolsas era contraproducente para el espacio natural. Los carteles informativos y la pedagogía que no se cansa de hacer la informadora ambiental de la zona no evita encontrar plásticos, cristales, latas, colillas de tabaco y otros residuos entre rocas y arbustos, aunque los visitantes se tienen que llevar la basura que generan hacia casa.

El incremento desmesurado de visitantes también ha hecho aumentar comportamientos prohibidos como llevar perros desatado, escuchar música en volúmenes altos, hacer fiestas nocturnas, aparcar las autocaravanas y furgonetas camperizadas. La masificación también tiene un riesgo en caso de incendio o de emergencia porque la evacuación de la zona no sería fácil e incluso imposible con el actual volumen de visitantes. Con el plan Alfa activado el máximo nivel, los Agents Rurals han detectado restos de hogueras.

Aparcamientos regulados

Una de las propuestas del Ayuntamiento de Horta de Sant Joan es tener dos zonas de aparcamiento regulado, una segunda en la entrada en las Ollas por el término municipal de Bot. De momento, los Mossos d'Esquadra sancionan los vehículos mal estacionados y desde el consistorio también se pide reforzar este control y vigilancia ante la situación de colapso de este verano.