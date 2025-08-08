Un choque en la N-420 en la Fatarella acaba con 3 heridos, dos coches quemados y un incendio de vegetación

Imagen de los vehículos implicados en el accidente de la Fatarella, dos de ellos quemados.Bombers

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres conductores han resultado heridos leves en un accidente múltiple con tres turismos implicados en la N-420 en la Fatarella (Terra Alta). El aviso del accidente se ha recibido en las 11.30 en el punto kilométrico 812.

Los Bombers de la Generalitat han enviado seis dotaciones terrestres. Como consecuencia del choque los vehículos han quedado en el arcén de la vía y dos de ellos han quemado. El fuego se ha propagado en la vegetación de los márgenes de la N-420. Finalmente han quemado unos 1.000 metros cuadrados de matorrales.

El fuego de los vehículos se ha propagado en la vegetación de los márgenes.Bombers

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se ha movilizado hasta la zona y ha atendido en los tres conductores, que han resultado heridos leves. La vía se encuentra corte a la circulación en ambos sentidos.