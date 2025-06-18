Un vídeo viral en TikTok ha puesto el foco en una joya rural en la Terra Alta. Se trata del Molí de Sotorres, una antigua casa molino en cascada propia y un entorno natural espectacular que ha cautivado ya a más de 600.000 personas en la red social.

El alojamiento, situado a sólo 7 km de Horta de Sant Joan —de los cuales 4,5 km son de camino forestal—, se ubica en plena naturaleza dentro del Parque Natural dels Ports. Con capacidad para 8 personas y alimentado exclusivamente con energía alternativa, el Molino ofrece una experiencia de lo más auténtica y sostenible.

Imatge de la piscina de la Casa Rural.Molí de Sotorres

Una casa con historia y encanto

El Molí de Sotorres fue un molino harinero en funcionamiento desde el siglo XII hasta mediados del siglo XX. Actualmente, conserva los mecanismos originales restaurados y se distribuye en tres plantas: una sala con cocina, comedor y chimenea, varias habitaciones con vistas, baños completos y una planta inferior con barbacoa, mesa larga y mucho carácter.

¿El espacio más fotografiado? La cascada que cae justo al lado de la casa. Una vista que parece sacada de un cuento y que ha convertido este alojamiento en uno de los más deseados para una escapada rural a las Tierras del Ebro.

Imatge de la casa rural.Molí de Sotorres

Precios por temporada

Alta (29 junio – 31 agosto): 1900 €/semana

(29 junio – 31 agosto): Media (1 – 29 junio): 1800 €/semana o 850 €/fin de semana

(1 – 29 junio): Baja (resto del año): 1650 €/semana o 800 €/fin de semana ( + 0,60 €/persona y día de impuesto turístico)