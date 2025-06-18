Sociedad
La Casa Rural más espectacular de la Terra Alta: tiene una cascada privada y un entorno privilegiado
Un tiktok viral que presenta este precioso Molino acumula ya más de medio millón de visitas
Un vídeo viral en TikTok ha puesto el foco en una joya rural en la Terra Alta. Se trata del Molí de Sotorres, una antigua casa molino en cascada propia y un entorno natural espectacular que ha cautivado ya a más de 600.000 personas en la red social.
El alojamiento, situado a sólo 7 km de Horta de Sant Joan —de los cuales 4,5 km son de camino forestal—, se ubica en plena naturaleza dentro del Parque Natural dels Ports. Con capacidad para 8 personas y alimentado exclusivamente con energía alternativa, el Molino ofrece una experiencia de lo más auténtica y sostenible.
Una casa con historia y encanto
El Molí de Sotorres fue un molino harinero en funcionamiento desde el siglo XII hasta mediados del siglo XX. Actualmente, conserva los mecanismos originales restaurados y se distribuye en tres plantas: una sala con cocina, comedor y chimenea, varias habitaciones con vistas, baños completos y una planta inferior con barbacoa, mesa larga y mucho carácter.
¿El espacio más fotografiado? La cascada que cae justo al lado de la casa. Una vista que parece sacada de un cuento y que ha convertido este alojamiento en uno de los más deseados para una escapada rural a las Tierras del Ebro.
Precios por temporada
- Alta (29 junio – 31 agosto): 1900 €/semana
- Media (1 – 29 junio): 1800 €/semana o 850 €/fin de semana
- Baja (resto del año): 1650 €/semana o 800 €/fin de semana (+ 0,60 €/persona y día de impuesto turístico)