Una mujer de 60 años queda atrapada después de sufrir un accidente en Horta de Sant Joan

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta mañana del lunes en un accidente de tráfico en Horta de Sant Joan. Los hechos han pasado a las 08.22 horas en el camino de los Fresers, donde un turismo ha volcado en una zona de pinos. Como consecuencia, la conductora de 60 años ha quedado atrapada en el interior del vehículo.

Los bomberos se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y han realizado tareas de excarcelación. Hasta allí también se ha desplazado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que la ha trasladado leve al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.