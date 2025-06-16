Dos menores heridos después de chocar con su patinete con un coche en la Pobla de Massaluca

Imagen de archivo de un trabajador del SEM en una ambulancia.Cedida

Publicado por Shaila Cid Creado: Actualizado:

Dos menores resultaron heridos domingo por la noche después de sufrir un accidente en la Pobla de Massaluca (Terra Alta). Según informan los Bomberos de la Generalitat, a las 20.41 horas se produjo un accidente entre un patinete, donde iban los dos menores, y un 4x4 en el punto kilométrico 20,6 de la TV-7231.

Como consecuencia del choque, los dos menores sufrieron fracturas en las extremidades inferiores. Uno de ellos fue trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques hasta el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa con pronóstico grave. Mientras que el otro en estado menos grave fue enviado al Hospital de Móra.

Los Bombers enviaron tres dotaciones terrestres que hicieron una primera asistencia sanitaria hasta que llegó el SEM.