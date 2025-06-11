Cede un muro de carga de un edificio deshabitado en Móra la Nova

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en Móra la Nova por un colapso en un edificio desahabitat. El aviso lo han recibido a las 05.10 horas y se han desplazado hasta la plaza Catalunya.

Allí han comprobado que ha cedido un muro de carga del edificio no habitado. En el interior no había nadie. Según han explican los bomberos, el edificio afectado comparte una pared medianera con otro edificio, hecho que si, finalmente, cediera también se vería afectado. Por este motivo se ha desalojado preventivamente a los vecinos del edificio colindante a la espera de la valoración del arquitecto municipal.