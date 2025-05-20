La granizada de este lunes daña una veintena de hectáreas de campos de cereza en Corbera d'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La granizada caída a la Ribera d'Ebre y la Terra Alta este lunes por la tarde ha dañado una veintena de hectáreas de campos de cereza en el término de Corbera d'Ebre. Según el coordinador territorial de las Terres de l'Ebre de Unió de Pagesos, Miquel Piñol, la tormenta ha «malbaratado» toda la producción de este fruto en Corbera mientras que ha tenido afectaciones mínimas en los cultivos de viña y almendras de estas comarcas.

Por eso, Piñol ha explicado que solicitarán al Departamento de Agricultura que se los incluya en las ayudas anunciadas a raíz de la última granizada a Ponent. «Pediremos que estas hectáreas de la Terra Alta también entren dentro de la orden de ayudas para poder tener una compensación como tendrán los fruteros de Lleida», ha dicho.